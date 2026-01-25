Grand Prix d’Amerique 2026 Hokkaido Jiel sorprende tutti! Quarto posto per Frank Gio

Il Grand Prix d’Amerique 2026 si è svolto sotto una pioggia intensa, rendendo la competizione difficile e imprevedibile. Questa storica corsa, giunta alla sua 105ª edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del trotto mondiale. Tra i protagonisti, Hokkaido Jiel ha sorpreso tutti arrivando sorprendentemente primo, mentre Frank Gio si è classificato quarto. Un evento che conferma l’importanza di questa tradizione sportiva, radicata nella storia del settore.

Sotto una pioggia battente, che ha reso ancor più dura ed imprevedibile la corsa più importante della stagione del trotto mondiale, si è disputato il Grand Prix d'Amerique 2026, un pilastro fin dal 1920 (non si è corso per la guerra nel 1940 e nel 1941), giunto con la gara odierna all' edizione numero 105. Sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia), si è assegnato il titolo più prestigioso del trotto, paragonabile per importanza ad un Mondiale: a sorpresa si è imposto Hokkaido Jiel, guidato magnificamente al successo dall'eterno Franck Nivard, driver al sesto Amerique conquistato in carriera.

