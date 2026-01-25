Golf Kim conduce il The American Express ma la classifica è molto corta

Kim guida il torneo The American Express in California, ma la classifica è molto compatta. La competizione, disputata su tre percorsi differenti, si avvia verso l’ultima giornata, promettendo un finale incerto. Con un montepremi di 9,2 milioni di euro e 500 punti FedEx Cup in palio, i giocatori si preparano a dare il massimo per conquistare la vittoria.

Tutto è apparecchiato per un’ultima giornata di fuoco al The American Express, torneo che si sta disputando in California su ben 3 percorsi diversi e che mette in palio 9,2 milioni di euro e 500 punti FedEx Cup. Dopo il moving day, infatti, la classifica, al vertice, è particolarmente serrata. A condurre i giochi, con solo 18 buche rimaste da affrontare, è il coreano Si Woo Kim, artefice di un -6 di giornata che lo ha catapultato in testa a -22 sul totale. Inseguono, ad un solo colpo di distanza, Scottie Schefffler, alla sua prima apparizione sul maggiore circuito statunitense, e Blades Brown, entrambi con un 68 odierno. 🔗 Leggi su Oasport.it

