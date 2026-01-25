Gloria De Lazzari la 45enne trevigiana trovata morta in casa a Bolton | arrestato un 33enne

Gloria De Lazzari, 45 anni di Roncade, Treviso, è stata trovata morta nella sua abitazione a Bolton, nel Regno Unito. La polizia ha arrestato un uomo di 33 anni in relazione all’accaduto. Le circostanze della morte sono attualmente oggetto di indagine.

Gloria De Lazzari, 45enne originaria di Roncade (Treviso), è stata trovata morta lunedì in un appartamento a Kempston Gardens a Bolton, nella Greater Manchester, nel Regno Unito. Un uomo di 33 anni, James Morton, riferiscono i media britannici, è stato accusato di omicidio. La polizia ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester: la polizia sospetta un omicidio. Arrestato un 33enneGloria De Lazzari, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione a Manchester.

Gloria De Lazzari trovata morta a Bolton vicino Manchester, arrestato per omicidio un uomo di 33 anniLa polizia di Manchester ha arrestato James Morton, 33 anni, con l’accusa di omicidio di Gloria De Lazzari, trovata morta a Bolton, vicino Manchester.

La morte di Gloria De Lazzari a Manchester: dolore e sgomento a Musestre di RoncadeLa polizia inglese sta vagliando ogni traccia e testimonianza per ricostruire le dinamiche dell’omicidio. Fermato un 30enne del posto. Lunedì l’udienza preliminare per la convalida del fermo ... rainews.it

Gloria De Lazzari trovata morta nella sua casa a Manchester, arrestato il 33enne James Morton: «Aveva già ucciso, perché è tornato libero?»Rabbia, indignazione e la sensazione che la morte di Gloria De Lazzari si potesse in qualche modo evitare. È quello che emerge dalle tante voci levatesi in questi ... ilmattino.it

Una persona è stata arrestata a Manchester per l'omicidio di Gloria De Lazzari, 45 anni, di Roncade (Treviso), residente in Gran Bretagna da dieci anni, soffocata nella notte tra domenica e lunedì scorsi. #ANSA - facebook.com facebook

Manchester, arrestato il presunto omicida della trevigiana Gloria De Lazzari lavocedelnordest.eu/uccisa-a-manch… x.com