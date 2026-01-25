Una vasta area degli Stati Uniti è stata colpita da una intensa tempesta di neve e ghiaccio, con temperature fino a -30°C, che ha causato disagi e interruzioni di corrente per circa un milione di persone. La situazione ha messo in crisi diverse regioni, evidenziando le difficoltà legate a fenomeni meteorologici estremi.

Numerosi stati degli Usa sono in ginocchio per una forte tempesta di neve e ghiaccio (temperature fino a -30°C) che ha preso di mira un'ampia fetta del Paese con circa un milione di persone rimaste senza elettricità. Il Tennessee è stato lo stato più colpito con oltre 3030mila utenti senza corrente, mentre Texas, Mississippi e Louisiana hanno registrato ciascuno registrato più di 100mila clienti al buio secondo il sito poweroutage.com. Sono sette i morti fin qui registrati a causa delle temperature estreme, cinque a New York. Migliaia di voli cancellati. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha avvisato la popolazione che la situazione persisterà fino a lunedì 26 gennaio con temperature gelide e grossi pericoli per la viabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli Usa paralizzati da neve e gelo: un milione di persone senza elettricità

Leggi anche: Usa: mezzo milione di persone senza elettricità e 10mila voli cancellati causa tempesta

Tempesta di neve si abbatte sugli USA: temperature fino a -46, in 300mila senza elettricità e voli cancellatiUna forte tempesta di neve e gelo si sta abbattendo sugli Stati Uniti, con temperature che raggiungono fino a -46°C.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Major Snowstorm Paralyzes Arkansas; 12,000 Flights Canceled In 40 States, 245 Million People at Risk

Argomenti discussi: Tempesta di neve negli Stati Uniti: emergenza in oltre 15 Stati, trasporti paralizzati e freddo estremo; Auto europea nella tempesta: paralisi Mercosur e USA; Gli Stati Uniti paralizzati dalla tempesta di ghiaccio; Arresti e immigrazione: proteste contro i nuovi poteri dell'ICE.

Gli Usa paralizzati da neve e gelo: un milione di persone senza elettricitàSi contano almeno sette morti per le condizioni di gelo estremo negli Stati Uniti paralizzati da una tempesta di neve su larga scala: qual è la situazione e quanti Stati hanno dichiarato l'emergenza ... ilgiornale.it

Previsioni meteo, torna il maltempo: piogge diffuse e possibile neve a bassa quota anche in Canavese - facebook.com facebook

#NEWS - #Parigi imbiancata: #neve improvvisa paralizza la capitale francese. La nevicata ha sorpreso residenti e turisti, imbiancando rapidamente tetti, strade e monumenti iconici come il #Louvre. Mentre molti me hanno approfittato per scattare fotografie dell x.com