Gli Usa credono all’incontro Putin-Zelensky

Gli Stati Uniti ritengono che l'incontro tra Putin e Zelensky, conclusosi recentemente con esiti considerati “costruttivi”, possa rappresentare un passo importante nel dialogo internazionale. Il presidente ucraino ha condiviso una valutazione positiva sulla sessione trilaterale, che si è svolta con la partecipazione di Russia e Stati Uniti. I colloqui proseguiranno il 1 febbraio ad Abu Dhabi, in un contesto di crescente attenzione alle dinamiche diplomatiche nella regione.

Il presidente ucraino ha definito «costruttivo» il trilaterale conclusosi ieri con States e Russia. I colloqui riprenderanno l’1 febbraio sempre ad Abu Dhabi. Viktor Orbán: «Non faremo entrare Kiev nell’Ue, scatenerebbe una guerra». Steve Witkoff e Jared Kushner ricevuti dallo zar. Il secondo round di colloqui ad Abu Dhabi tra la delegazione ucraina e quella russa, avvenuto con la mediazione degli americani Steve Witkoff e Jared Kushner, ha segnato dei passi avanti sulle trattative di pace. Il clima di cauto ottimismo emerge dalle dichiarazioni rilasciate dagli alti dirigenti statunitensi. Pur riconoscendo che sono necessarie «altre discussioni», hanno annunciato: «Non pensiamo di essere così lontani da un incontro Putin - Zelensky, visti i recenti progressi nei colloqui». 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: Ucraina, Putin: “Kiev via dal Donbass, o lo prenderemo con la forza”. Trump: “Colloqui buoni, percorso accidentato”. Incontro a Miami tra l’uomo di Zelensky e gli inviati Usa

Guerra in Ucraina, oggi l’incontro Trump-Zelensky: il presidente Usa ha chiamato PutinOggi, domenica 28 dicembre 2025, si svolge un incontro di particolare rilievo nel contesto della guerra in Ucraina.

