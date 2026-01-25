Gli studenti di Caivano contro la fiction La Preside | Ci hanno trasformati in una caricatura

Gli studenti del Liceo Niccolò Braucci di Caivano hanno espresso il loro dissenso nei confronti della fiction Rai La Preside, criticando la rappresentazione del loro territorio. In un comunicato ufficiale, il Collettivo studentesco ha sottolineato come questa rappresentazione li abbia ridotti a una caricatura, sollevando un dibattito sulla percezione e l’immagine di Caivano nei media.

La fiction Rai La Preside ha acceso un dibattito che va ben oltre lo schermo televisivo. A prendere posizione contro la rappresentazione del proprio territorio sono direttamente gli studenti del Liceo Niccolò Braucci di Caivano, attraverso un comunicato ufficiale del Collettivo studentesco dell'istituto. Nel documento, i ragazzi denunciano una narrazione stereotipata e distante dalla realtà quotidiana che vivono. Secondo gli studenti, Caivano continua a essere raccontata quasi esclusivamente attraverso la lente della cronaca nera, alimentando un pregiudizio che pesa soprattutto sulle nuove generazioni.

