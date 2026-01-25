Giulio Regeni Mattarella | ‘No compromessi solo verità e giustizia’

La commemorazione di Giulio Regeni organizzata a Fiumicello Villa Vicentina rappresenta un momento di riflessione collettiva sulla ricerca della verità e della giustizia. L'evento unisce la comunità italiana nel ricordo di una vita spezzata e nell'impegno a non rinunciare a questi valori fondamentali. Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza di perseguire con fermezza la verità, senza compromessi, nel rispetto della memoria di Regeni.

L'annuale commemorazione organizzata dalla comunità di Fiumicello Villa Vicentina in onore di Giulio Regeni unisce l'Italia intera in un profondo e toccante tributo a una vita tragicamente interrotta A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, emerge con forza la necessità di riaffermare i valori universali di giustizia e il rispetto per i diritti fondamentali dell’uomo, opponendosi fermamente a qualsiasi forma di tortura. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso tali sentimenti in un messaggio inviato ai genitori di Giulio, Paola e Claudio, e al sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, Alessandro Dijust, in occasione del decimo anniversario della morte del giovane. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

