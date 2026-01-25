Giulia Salemi si è confrontata apertamente in Hot Ones Italia, disponibile su RaiPlay, condividendo aspetti del suo percorso televisivo, rapporti personali e scelte professionali. Tra aneddoti e riflessioni, l’intervista offre uno sguardo sincero sulla sua carriera e sui valori che la guidano, senza eccessi o sensazionalismi. Un’occasione per conoscere meglio una figura nota del panorama mediatico italiano, in un dialogo diretto e rispettoso.

© Screenworld.it - Giulia Salemi a Hot Ones Italia: tra Pandoro-Gate e casting impossibili, rivelazioni che lasciano a bocca aperta

