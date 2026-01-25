Giuli fa tappa a Tunisi Crosetto e i dossier Chiude lo storico caffè

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato a Tunisi, incontrando l'omologa tunisina Amina Srarfi. La visita si inserisce nel contesto del Piano Mattei, dimostrando l’impegno culturale tra Italia e Tunisia. Durante l’incontro, si è discusso di collaborazioni e progetti congiunti, nel rispetto delle rispettive realtà. La visita si conclude con la chiusura dello storico caffè, simbolo di un legame che si rinnova attraverso iniziative culturali e diplomatiche.

Il Piano Mattei funziona anche dal punto di vista culturale. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha infatti incontrato ieri a Tunisi la sua omologa tunisina, Amina Srarfi. Al centro del bilaterale il rafforzamento della cooperazione archeologica, cinematografica e musicale, nonché in ambito Unesco. Al termine, è stata sottoscritta un’intesa tra l’Istituto Centrale per il Restauro e l’Institut National du Patrimoine per la creazione del “Polo Patrimonio Tunisia”, un ambizioso programma di cooperazione archeologica che mira a sviluppare il patrimonio culturale della Tunisia e, in particolare, quello archeologico, settore molto rilevante per quantità e qualità sia sul territorio sia nei musei tunisini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giuli fa tappa a Tunisi. Crosetto e i dossier. Chiude lo storico caffè Leggi anche: Cultura: il Ministro Giuli fa tappa a Salerno, Cava e Nocera Superiore Dopo 42 anni chiude il Caffè Unione: addio allo storico locale di piazza GaribaldiIl Caffè Unione di piazza Garibaldi a Lecco chiude i battenti dopo 42 anni di attività. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Mostra Magna Mater, Giuli: Al via una stagione di relazioni ancora più strette con la Tunisia. Il ministro Giuli fa tappa in Irpinia, visite in città e provinciaIl ministro della Cultura, Alessandro Giuli, fa tappa domani in Irpinia. Accompagnato dal titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, sarà impegnato in una visita in alcune aree del territorio, alla ... ilmattino.it Tappa lucchese del tour in Vespa dell’associazione EndometriosiIl progetto itinerante Road #endorespect anno 2026 fa tappa a Lucca, come annuncia la presidente dell’associazione no profit pazienti ... msn.com 11 gennaio : 1^ TAPPA CROSSPERTUTTI CESANO MADERNO UN GRANDE INIZIO Tutti gli atleti in maglia viola hanno dato il massimo, mostrando un impegno straordinario Complimenti a tutta la squadra e ai compagni di @npvaredo_triathlon_team - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.