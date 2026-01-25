Girona-Getafe lunedì 26 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Diamo fiducia ai catalani

Analisi e aggiornamenti sulla sfida Girona-Getafe, in programma lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 21:00. Qui troverai formazioni ufficiali, quote e pronostici, con un focus sulla fiducia riposta nei catalani. Dopo un avvio difficile, il Girona ha saputo risollevarsi e ora si presenta in buona forma, rendendo questa partita interessante da seguire e analizzare.

Il Girona aveva iniziato la stagione in maniera veramente terribile e le premesse potevano far pensare a un serio rischio di retrocessione per una squadra che sembrava a fine ciclo: da un paio di mesi a questa parte, però, i catalani hanno cambiato completamente volto e meritano grandissimi complimenti per aver dato la giravolta a.

