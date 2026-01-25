Giovanni Franzoni mantiene il secondo posto nel Prize Money Ranking, la classifica ufficiale della Federazione Internazionale che si basa sugli emolumenti garantiti agli atleti per i risultati ottenuti nella stagione in corso. La posizione è stata confermata dopo aver scongiurato un possibile sorpasso, assicurando così la sua posizione di rilievo nel panorama sportivo.

Giovanni Franzoni ha conservato il secondo posto nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi in denaro stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale basandosi sugli emolumenti garantiti agli atleti grazie ai risultati sportivi conseguiti durante la stagione in corso. Il bresciano ha messo da parte 205.987 euro e si trova al posto d’onore della speciale graduatoria, non avendo subito alcun sorpasso al termine dello slalom odierno di Kitzbuehel, a cui non ha naturalmente preso parte. Il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e il norvegese Atle Lie McGrath avrebbero potuto insidiarlo, ma il sudamericano si è fermato al quarto posto e lo scandinavo è uscito nella prima manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni conserva il posto d’onore nel Prize Money Ranking! Sventato il sorpasso: la classifica dei premi

Leggi anche: Sofia Goggia irrompe nella top-5 della classifica dei guadagni! Il Prize Money Ranking e tutte le cifre

Sofia Goggia punta la top-5 del Prize Money Ranking e dà appuntamento alla velocità: il calendario delle prossime gareSofia Goggia, attualmente sesta nel Prize Money Ranking della FIS, si prepara a disputare le prossime gare di velocità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Incredibile a Wengen: Giovanni Franzoni vince il SuperG. Il 24enne fa sognare lo sci azzurro: tre anni fa si…; Odermatt vince il superG di Kitzbuhel. Azzurri senza podio, Franzoni 12°: Mi sono mangiato la gara; Che balzo di Giovanni Franzoni nella WCSL di discesa: adesso cambia tutto per il pettorale!; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Franzoni piomba in top15 ed è 3° nella graduatoria di superG!.

Giovanni Franzoni conserva il posto d’onore nel Prize Money Ranking! Sventato il sorpasso: la classifica dei premiGiovanni Franzoni ha conservato il secondo posto nel Prize Money Ranking, la classifica dei premi in denaro stilata ufficialmente dalla Federazione ... oasport.it

IL RAFFAELLO DELLA STREIF! Giovanni Franzoni vince la discesa di Kitzbuehel ed entra nella leggenda!Giovanni Franzoni entra nella leggenda dello sci alpino italiano e conquista la vittoria nella discesa libera di Kitzbuehel sulla mitica Streif. Dopo ... oasport.it

ULTIM'ORA - Grande prestazione degli azzurri nella discesa libera di Kitzbuhel, la più prestigiosa di Coppa del mondo. Ma soprattutto eccezionale prova di Giovanni Franzoni che ha vinto per la prima volta la prova austriaca che «laurea» il miglior discesist - facebook.com facebook

Nella mattinata di Rai 2, molto bene la Coppa del Mondo di Sci che, dalle 11.24 alle 12.55, con la discesa libera maschile di Kitzbühel, vinta dall’azzurro Giovanni Franzoni, raggiunge il 12,4% di share con 1 milione 89 mila spettatori. #AscoltiTv x.com