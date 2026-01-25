Un nuovo talento brasiliano si unisce al Torino, arrivando in un momento di emergenza per il Napoli. L’allenatore Conte ha deciso di portarlo subito allo Stadium, segnalando l’importanza di questa acquisizione. La presenza dei giocatori brasiliani si fa notare nel panorama calcistico, portando nuova energia alle squadre italiane. Questa mossa evidenzia come il mercato internazionale continui a influenzare le dinamiche del calcio nazionale.

"> Arrivano i brasiliani, e questa volta fanno rumore. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Torino per il Corriere dello Sport, Giovane Santana do Nascimento è sbarcato ieri sera sotto la Mole dopo le visite mediche svolte a Milano, alla clinica La Madonnina. È lui il primo rinforzo del mercato invernale del Napoli nell’anno del centenario. Il messaggio di Aurelio De Laurentiis, pubblicato alle 19.26 su X, è stato diretto e simbolico: «Benvenuto Giovane!». Un richiamo alla tradizione brasiliana del club, sottolineato anche da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che lega il nuovo attaccante a nomi storici come Careca e, più recentemente, Neres. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Giovane sbarca a Torino: Napoli in emergenza, Conte lo porta subito allo Stadium

Argomenti discussi: Giovane arriva al Napoli: ora visite mediche e firma, sarà in panchina con la Juve; Torino, Obrador sbarca sotto la Mole: visite mediche e firma imminente.

