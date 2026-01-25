Giovane gravissimo Preso l’aggressore

Nella serata di venerdì, sull’isola pedonale di San Benedetto, in via Paolini, si è verificato un episodio di violenza che ha portato al gravissimo ferimento di una giovane. Le autorità hanno prontamente intervenuto e arrestato l’autore dell’accoltellamento. Le indagini continuano per chiarire i motivi dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Arrestato l’autore dell’accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì sull’isola pedonale di San Benedetto, all’altezza di via Paolini. Si tratta di un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora, fermato ieri mattina nella zona del Ponterotto. Dopo una notte di caccia all’uomo condotta dal personale del commissariato, coordinato dal vice commissario Guido Riconi e dai militari dell’arma, diretti dal maggiore Francesco Tessitore, verso le ore 10 di ieri sono stati i carabinieri a trovarlo. Alla vista della pattuglia il tunisino ha cercato di disfarsi del coltello impiegato per ferire il connazionale, ma è stato bloccato e condotto su disposizione della magistratura al carcere del Marino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovane gravissimo Preso l’aggressore Leggi anche: Accoltellamento dopo una lite: gravissimo un giovane, aggressore incastrato da un video Sangue a Porta Maggiore. Si stringe il cerchio sul giovane aggressore: "Episodio gravissimo"Nella notte tra venerdì e sabato, un episodio di violenza si è verificato davanti al bar Las Vegas, vicino alla rotatoria di Porta Maggiore ad Ascoli. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Giovane gravissimo Preso l’aggressore; Aggredito e accoltellato per strada a Milano, grave un ragazzo; Schianto tra due auto in A1, i mezzi si ribaltano, sbalzato dall'abitacolo: 32enne gravissimo in Rianimazione; Fermato un 18enne per l'accoltellamento all'interno di una scuola a La Spezia: ha portato l'arma da casa. Giovane gravissimo Preso l’aggressoreAd accoltellare il 23enne tunisino, che resta in terapia intensiva, è stato un connazionale di 27 anni: ennesimo episodio in pieno centro ... ilrestodelcarlino.it Niardo, con l’auto contro una centralina del gas: gravissimo giovane del ‘98 x.com | ’ Gravissimo episodio nel campionato regionale Under 18: un giovane dell’Orlando Livorno è stato squalificato fino al 22 gennaio 2028 dopo aver aggredito l’arbitro durante la gara contro Limite e Capraia. Il f - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.