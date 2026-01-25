Un giovane talento si prepara a debuttare contro la Juventus, partendo dalla panchina. Secondo quanto riportato da Vincenzo d’Angelo sulla Gazzetta, l’atleta è già pronto a mettersi in mostra al Maradona. Un’opportunità importante per il calciatore di dimostrare il proprio valore in una partita di grande rilevanza.

Giovane è già pronto a conquistarsi le grazie del Maradona. Ne parla Vincenzo d’Angelo sulla Gazzetta. Napoli, ecco chi è Giovane. Si legge sulla Gazzetta: La pressione non lo spaventa, del resto in questi primi mesi in Italia ha mostrato una faccia tosta fuori dal comune. Di chi sa il fatto suo. Di chi ha ben chiaro in testa dove vuole arrivare. Napoli è la grande occasione della carriera e Giovane non ha paura della sfida. Non è il trampolino di lancio, piuttosto un primo grande traguardo conquistato grazie ai colpi e agli strappi mostrati a Verona. Il brasiliano ha scelto la maglia numero 23, quella che molti usano per omaggiare Jordan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Giovane già a disposizione contro la Juve: partirà dalla panchina (Gazzetta)

Giovane, visite mediche domani: possibile panchina contro la Juventus (Gazzetta)Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di un giovane talento dal Verona, con un contratto fino al 2031.

Neres convocato contro il Sassuolo, ma non è al 100%: partirà dalla panchina (Sky Sport)Neres è convocato per la partita del Napoli contro il Sassuolo, ma non al massimo della forma.

Argomenti discussi: Giovane al Napoli, Conte lo vuole già per la Juve. Lang e Lucca out: il nuovo obiettivo è un ex Serie A; Giovane gioca Juventus-Napoli o non arriva in tempo? Non ci saranno Lucca, Lang, Neres e Ambrosino; Giovane, l'annuncio social del presidente De Laurentiis; Napoli, Giovane già convocato con la Juventus? Le ultime.

