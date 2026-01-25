giovane di 22 anni ferito a napoli

Un giovane di 22 anni è rimasto ferito a Napoli, in via Santa Maria ogni bene, nel centro cittadino. L’incidente ha coinvolto un colpo d’arma da fuoco al gluteo destro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La persona ferita è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un giovane di 22 anni è stato ferito in via Santa Maria ogni bene, in centro a Napoli, con un colpo d’arma da fuoco al gluteo destro. Il sopralluogo della sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri ha consentito di ritrovare una decina di bossoli. Il giovane è stato portato all’ospedale Pellegrini e successivamente dimesso con una prognosi di 10 giorni dopo che l’ogiva è stata estratta. In ospedale anche i Carabinieri della compagnia di Napoli centro che hanno avviato le indagini per chiarire dinamica e matrice. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

