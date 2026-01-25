Giornata della memoria il prefetto D' Agostino in visita al campo di concentramento di Casoli

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino, accompagnerà rappresentanze delle autorità locali a Casoli. La visita sarà rivolta al campo di concentramento per internati, istituito nel 1940, per ricordare le vittime e promuovere la memoria di un periodo storico difficile. Un momento di riflessione volto a rafforzare i valori di rispetto e tolleranza nelle comunità.

