Giornata della memoria il prefetto D' Agostino in visita al campo di concentramento di Casoli

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino, accompagnerà rappresentanze delle autorità locali a Casoli. La visita sarà rivolta al campo di concentramento per internati, istituito nel 1940, per ricordare le vittime e promuovere la memoria di un periodo storico difficile. Un momento di riflessione volto a rafforzare i valori di rispetto e tolleranza nelle comunità.

Il prossimo 27 gennaio, in occasione della commemorazione del Giorno della Memoria, il prefetto di Chieti, Silvana D'Agostino, unitamente alle autorità militari, civili e religiose provinciali, si recherà a Casoli per visitare il campo di concentramento per internati allestito, nel 1940, dal.

Viaggio della Memoria 2026: il 26 gennaio visita online dei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Come iscrivere la tua scuola. NOTA MIMIl Viaggio della Memoria 2026 propone una visita online ai campi di Auschwitz-Birkenau il 26 gennaio, organizzata dal MIUR e dal MEIS.

