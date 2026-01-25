Giappone in trionfo nella prova a squadre dei Mondiali di volo Domen Prevc protagonista in negativo di un episodio assurdo

Il Giappone ha conquistato la vittoria nella prova a squadre dei Mondiali di volo 2026, ultimo importante evento prima delle Olimpiadi di Predazzo. Durante la competizione, Domen Prevc è stato coinvolto in un episodio inaspettato, che ha attirato l’attenzione. La gara ha confermato il livello di competitività e l’interesse per questa disciplina, che si prepara a vivere il suo prossimo grande momento olimpico.

Il Giappone fa saltare il banco e vince la prova a squadre dei Campionati Mondiali di volo con gli sci 2026, ultimo grande evento internazionale di salto speciale prima dell'imminente appuntamento olimpico di Predazzo. Per il Paese del Sol Levante si tratta del primo successo di sempre nel Team Event iridato di volo, dopo i due titoli individuali ottenuti da Noriaki Kasai nel 1992 e da Kazuyoshi Funaki nel 1998. L'impresa odierna è stata realizzata sull'Heini-Klopfer-Schanze di Oberstdorf da Ryoyu Kobayashi, Tomofumi Naito, Naoki Nakamura e Ren Nikaido, che hanno effettuato una solida prestazione corale riuscendo a sconfiggere in extremis i favoriti della vigilia.

