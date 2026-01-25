Giada D’Antonio che beffa a Spindleruv Mlyn! Fuori di un centesimo passa una connazionale

Giada D’Antonio non si è qualificata alla seconda manche dello slalom speciale femminile a Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. La sciatrice italiana, classificatasi 32ª nella prima run, ha mancato di poco l'accesso alla fase successiva, chiudendo con un risultato che ha lasciato spazio a rimpianti. L’evento si è disputato in Repubblica Ceca, segnando un’altra giornata di sfide per gli atleti italiani di sci alpino.

L’ italiana Giada D’Antonio ha mancato la qualificazione alla seconda manche dello slalom speciale femminile di Spindleruv Mlyn, in Cechia, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra si è classificata 32ma al termine della prima run. L’azzurra, scesa col pettorale numero 58, ha chiuso la prima manche in 52?51, a 3?71 dalla statunitense Mikaela Shiffrin, che si è posta al comando della gara con il tempo di 48?80. D’Antonio è risultata 32ma, ma ha mancato la qualificazione alla seconda run per 0?01. Al 30° posto, infatti, si sono piazzate a pari merito l’azzurra Emilia Mondinelli, col pettorale 51, e la norvegese Bianca Bakke Westhoff, appaiate con il tempo di 52?50, a 3?70 dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: beffa Giada D’Antonio, fuori di 0.01! Alle 12.15 la seconda mancheSegui in tempo reale lo slalom maschile di sci alpino a Spindleruv Mlyn 2026, con aggiornamenti sulla seconda manche alle 12.

Quando parte Giada D’Antonio, Slalom Spindleruv Mlyn 2026: orario, n. di pettorale, tv, streamingGiada D’Antonio prenderà parte allo slalom di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, in programma domenica 25 gennaio nella località ceca.

