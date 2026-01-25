Gerusalemme brucia la sede dell' Unrwa

Nella giornata del 5 novembre, si è sviluppato un incendio presso la sede dell'Unrwa a Gerusalemme Est, recentemente demolita dalle autorità israeliane. Il Servizio antincendio ha confermato l'accaduto, senza ancora chiarire le cause dell'incendio. La situazione resta sotto osservazione, mentre si cercano eventuali responsabilità e sviluppi successivi.

5.11 Un incendio è scoppiato nella sede dell'Unrwa a Gerusalemme Est, recentemente demolita da Israele, afferma il Servizio antincendio in una nota. Lo riporta il Times of Israel. Nella nota si legge che le squadre sono state chiamate in seguito alla segnalazione di un incendio divampato nel sito raso al suolo e stanno lavorando per contenerlo e spegnerlo. Le autorità stanno anche perlustrando le rovine per escludere la presenza di persone intrappolate nell'incendio. Non si hanno notizie sulla possibile causa.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Israele avvia la demolizione della sede dell’Unrwa a Gerusalemme EstIl 20 gennaio, Israele ha iniziato la demolizione della sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est.

Leggi anche: Blitz della polizia israeliana nella sede dell’Unrwa a Gerusalemme est: sostituita la bandiera dell’Onu

Brucia a Gerusalemme la sede Unrwa demolita da Israele(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Un incendio è scoppiato nella sede centrale dell'Unrwa a Gerusalemme Est, recentemente demolita da Israele, afferma il Servizio antincendio e di soccorso in una nota. Lo riport ... tuttosport.com

Israele demolisce la sede dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est. L’Unrwa: Attacco senza precedentiRuspe israeliane hanno abbattuto alcuni edifici delle Nazioni Unite, che denunciano una grave violazione del diritto internazionale. Sulla scena anche il ministro israeliano Ben-Gvir: Israele ha d ... tpi.it

