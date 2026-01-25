Genova grossa frana sull’Aurelia dopo la galleria del Pizzo

Una frana significativa si è verificata questa sera sull’Aurelia, tra Arenzano e l’ingresso di Genova, all’altezza della galleria del Pizzo. L’evento ha coinvolto la carreggiata e potrebbe influire sulla viabilità nella zona. Le autorità sono intervenute per valutare i danni e gestire la situazione. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio lungo questa tratta.

Grossa frana questa sera, domenica, sull'Aurelia tra il comune di Arenzano e l'inizio del comune di Genova all'altezza della galleria del Pizzo, sul lato del capoluogo ligure. Si è verificato un grosso distacco di materiale roccioso, con terra e massi che sono precipitati sulla carreggiata dal versante sovrastante coprendo entrambe le corsie di marcia. Sul posto i vigili del fuoco dalla centrale di Genova. In corso verifiche sulla presenza di eventuali mezzi coinvolti. Gli interventi di soccorso e ripristino della viabilità dopo la frana sull'Aurelia tra Arenzano e Genova (foto LaPresseValentina Carosini) Nell'area c'era già stata una frana.

