Genoa-Bologna 3-2 rossoblù rimontati dal Grifone | arriva un' altra sconfitta

Il match tra Genoa e Bologna si conclude con una vittoria sorprendente dei rossoblù, che rimontano uno svantaggio di 2-0 per vincere 3-2. Nonostante un avvio positivo e un primo tempo dominato, la squadra di Vincenzo Italiano non riesce a mantenere il vantaggio. La partita evidenzia le difficoltà del Bologna nel gestire le situazioni di vantaggio e sottolinea l’importanza di mantenere concentrazione e disciplina durante tutto l’incontro.

Bologna, 25 gennaio 2026 – Dramma Bologna. I rossoblù di Vincenzo Italiano cadono anche contro il Genoa, dopo essere stati in vantaggio per 2-0 e aver dato l'impressione di aver messo il match in ghiaccio. Di ghiaccio però rimangono Freuler e compagni, con l' espulsione (che farà discutere) di Skorupski che lascia i suoi in dieci e apre alla rimonta del Grifone con Malinovski, Ekhuban e Junior Messias nel recupero. Altra sconfitta per il Bologna che non vince più. Italiano cambia ancora, con un occhio che inevitabilmente va anche alla prossima trasferta di Europa League in programma giovedì e alle condizioni non ottimali di alcuni interpreti: davanti spicca la presenza di Immobile mentre sulle fasce ancora Rowe con Dominguez dall'altra parte.

