Genoa-Bologna 3-2 ribaltone clamoroso a Marassi

Il Genoa ha battuto il Bologna 3-2 a Marassi, in un incontro caratterizzato da un importante ribaltone. Dopo essere stati sotto di due gol, i rossoblù sono riusciti a recuperare grazie a una rimonta nella ripresa, sfruttando anche un’espulsione discutibile. La partita ha visto protagonisti Ferguson, Otoa, Malinovskyi, Ekuban e Messias, con il Genoa che conquista tre punti cruciali in casa.

Genova, 25 gennaio 2026 – Il Genoa vince contro il Bologna, lo fa rimontando un doppio svantaggio. La squadra di Italiano va avanti con Ferguson e l'autorete di Otoa, nella ripresa l'espulsione (discutibile) di Skorupski dà il via al ribaltone della formazione di casa che la vince con Malinovskyi, Ekuban e Messias. Continua il momento nero in campionato del Bologna. La sblocca Ferguson. De Rossi sceglie l'attacco pesante con Ekhator e Vitinha alle spalle di Colombo, Italiano punta su Immobile e Dominguez dal 1' con Castro e Orsolini in panchina. Primo tiro Bologna al 3', ci prova Lykogiannis con una staffilata da fuori: respinge Bijlow.

