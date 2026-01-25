Genoa-Bologna 3-2 pazza rimonta del Grifone

Il Genoa ha ottenuto una vittoria per 3-2 contro il Bologna nella 22ª giornata di Serie A, grazie a una rimonta nel corso della partita giocata allo stadio ‘Marassi’. La gara ha visto i rossoblù recuperare uno svantaggio iniziale, portando a casa i tre punti in un match combattuto e ricco di emozioni.

Il Genoa si impone per 3-2 sul Bologna dopo una clamorosa rimonta a 'Marassi', nel match valido per la 22a giornata di Serie A. Tre punti pesanti per i rossoblù di Daniele De Rossi, che incassano il quinto risultato utile consecutivo e si portano a quota 23 punti a +6 sulla zona retrocessione. Mastica amaro la squadra di Italiano, che vede sfumare una vittoria preziosa nella rincorsa verso un posto in Europa. Felsinei che quindi restano ottavi con 30 punti, a -9 dalla Juve sesta ma impegnata alle 18.00 contro il Napoli. Il match tra Genoa e Bologna si conclude con una vittoria sorprendente dei rossoblù, che rimontano uno svantaggio di 2-0 per vincere 3-2. L'espulsione di Skorupski nella ripresa ha aperto la strada al recupero dei rossoblù, in gol anche Malinovskyi ed Ekuban.

