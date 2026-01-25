La famiglia Carlomagno sta affrontando un momento difficile dopo la tragica perdita dei genitori di Claudio, avvenuta per suicidio. Recentemente, sui social sono comparsi numerosi messaggi di odio rivolti a Maria Messenio, madre di Claudio, alcuni dei quali sono stati successivamente rimossi. Questa situazione evidenzia come il cyberbullismo possa aggravare il dolore di una famiglia in un momento di grave sofferenza.

La tragedia che ha colpito la famiglia Carlomagno si è aggravata nelle ultime ore con la diffusione di numerosi messaggi di odio sui social rivolti alla madre di Claudio Carlomagno, Maria Messenio, poi cancellati in parte dopo la notizia del suicidio. Commenti violenti, accuse e insulti sono rimasti online per giorni, contribuendo a un clima di forte pressione emotiva e mediatica che ora è al centro dell’attenzione degli inquirenti. Decine di commenti sono apparsi sotto l’ultimo post pubblicato dalla donna sul proprio profilo Facebook, raggiungendo numeri elevatissimi nel giro di poche ore. Molti di questi messaggi, dai toni durissimi, sono stati rimossi solo successivamente, quando è emersa la notizia della morte dei due coniugi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Genitori di Carlomagno morti suicidi, sui social della madre una valanga di messaggi di odio

Genitori di Carlomagno morti suicidi, sui social della madre decine di messaggi di odioRecentemente, sui social della madre di Carlomagno sono stati pubblicati numerosi commenti di odio, molti dei quali sono stati rimossi dopo la notizia del suo suicidio.

Femminicidio Anguillara, genitori di Carlomagno morti suicidi "dopo dolore e pressione mediatica", avv. Miroli: "Sui social inviti a uccidersi"Dopo il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, emergono dettagli sulla tragica vicenda dei genitori di Carlomagno, morti suicidi a causa di pressioni mediatiche.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo; Femminicidio Torzullo, i genitori di Carlomagno trovati impiccati nella loro casa di Anguillara; Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Carlomagno; Trovati morti in casa i genitori di Carlo Carlomagno.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, chi erano i genitori di Claudio trovati morti ad Anguillara Sabazia. L'ultimo messaggio: «Scusate per quello che ha fatto nostro figlio»Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati nella loro villetta, impiccati nella giornata di sabato. Erano i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato con l'accusa di ... leggo.it

Genitori di Carlomagno morti suicidi, sui social della madre decine di messaggi di odioDecine i commenti d'odio lasciati nei social della madre di Carlomagno, alcuni dei quali cancellati nelle ultime ore, una volta appresa la notizia del ... fanpage.it

Femminicidio di #FedericaTorzullo ad #Anguillara, trovati impiccati i genitori di #Carlomagno: i motivi in un biglietto lasciato all'altro #figlio - facebook.com facebook

Le lacrime della vicina dei genitori di Carlomagno: "Una vergogna che non meritavano" x.com