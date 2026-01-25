Genitori di Carlomagno morti suicidi sui social della madre decine di messaggi di odio

Recentemente, sui social della madre di Carlomagno sono stati pubblicati numerosi commenti di odio, molti dei quali sono stati rimossi dopo la notizia del suo suicidio. Questa situazione evidenzia le difficoltà e le tensioni legate alla gestione della reputazione online in momenti delicati, sollevando questioni sulla sensibilità e il rispetto nel confronto pubblico.

