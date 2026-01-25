Genitori che mandano i figli a scuola con la febbre è dibattito | la tensione corre sui social

La stagione influenzale 2025-2026 sta coinvolgendo molte famiglie, portando a discussioni sui social riguardo alla decisione di mandare i figli a scuola con la febbre. La prima settimana di gennaio ha registrato un aumento dei casi, sollevando dubbi e preoccupazioni tra genitori e insegnanti. In questo contesto, è importante approfondire le raccomandazioni ufficiali per tutelare la salute di tutti.

La stagione influenzale 2025-2026 si sta rivelando tra le più intense degli ultimi anni. La prima settimana di gennaio ha fatto registrare oltre 800.000 nuovi casi, portando il totale stagionale oltre quota 7,5 milioni. I numeri più alti si riscontrano tra i bambini dai 0 ai 9 anni e tra gli over 70. Nella sola ultima settimana di dicembre sono stati oltre 2.200 i casi di polmonite, segnalando una diffusione particolarmente aggressiva.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano figli a scuola con la febbre: “Pezzi di me**a”Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno espresso il loro disappunto sui social riguardo ai genitori che portano i figli a scuola con la febbre.

Bassetti: "Federica Pellegrini ha ragione, i genitori che mandano a scuola i figli con la febbre sono dei pezzi di m**da"Il dottor Matteo Bassetti ha commentato le recenti dichiarazioni di Federica Pellegrini, sottolineando l’importanza di evitare di mandare i figli a scuola quando sono malati.

