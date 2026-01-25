gaza nei tunnel di hamas erano state costruite perfino caserme per i miliziani

Nei tunnel sotto la Striscia di Gaza, Hamas ha sviluppato un sistema complesso che includeva depositi di armi e aree dedicate alle caserme, dove i miliziani potevano riposare e prepararsi. Questi percorsi sotterranei rappresentano una componente strategica significativa, rendendo più complesso il monitoraggio e le operazioni militari nella regione. La presenza di strutture militari all’interno dei tunnel evidenzia l’importanza di queste reti nel contesto delle tensioni in Gaza.

Nei tunnel che corrono sotto la Striscia di Gaza Hamas aveva messo non solo i depositi di armi ma anche le caserme dove far dormire i miliziani. Lo hanno scoperto i soldato di Israele. Le Idf, l'esercito dello Stato ebraico, afferma di aver demolito un tunnel lungo quattro chilometri con armi e caserme nella parte meridionaledella Striscia, non lontano da Rafah. La stessa fonte ha precisato che nelle gallerie c'erano diverse stanze dove alloggiavano i terroristi del gruppo armato. I lavori di demolizione sono iniziati un anno fa e sono stati completati nei giorni scorsi, secondo quanto dichiarato dalle Forze di Difesa israeliane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

