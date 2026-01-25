Garlasco un anno di giallo Il Dna l’impronta i periti e un solo indagato | Andrea Sempio Ecco a che punto è l’inchiesta

A un anno dalla riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, si fanno il punto sulle evidenze raccolte. L’indagine si concentra sull’analisi del DNA, delle impronte e sui periti incaricati, con un solo indagato, Andrea Sempio. Questo aggiornamento fornisce uno sguardo chiaro sulla situazione attuale, evidenziando i passi compiuti e il quadro investigativo delineato fino ad oggi.

Garlasco (Pavia), 25 gennaio 2026 – Il giro di boa dell'anno è già stato fatto. Era il 23 gennaio 2025 quando il Gip del Tribunale di Pavia ha autorizzato la riapertura delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Con Andrea Sempio indagato in concorso con "altri soggetti o con Alberto Stasi (già giudicato separatamente". La Procura, per le indagini preliminari per il reato di omicidio, ha però il termine di 18 mesi (salvo proroga). Un frame dalla puntata di ieri della trasmissione di Rai3 Chi l'ha visto? con Andrea Sempio, il trentasettenne indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, 23 ottobre 2025 ANSA Rai3 - Chi l'ha visto? ++HO - NO SALES EDITORIAL USE ONLY++ NO ARCHIVE +++ NPK +++

