Garlasco l' ex colonnello smentisce Sempio | Escludo categoricamente

Garlasco, l'ex colonnello dei carabinieri Gennaro Cassese ha negato categoricamente le affermazioni di Andrea Sempio riguardo allo scontrino consegnato ai carabinieri un anno dopo il delitto. In collegamento con Quarto Grado, Cassese ha chiarito la propria posizione, escludendo ogni coinvolgimento o responsabilità in relazione a quanto sostenuto. La vicenda rimane oggetto di attenzione nell’ambito delle indagini e delle dichiarazioni ufficiali.

In collegamento con Quarto Grado Gennaro Cassese. L'ex colonnello dei carabinieri smentisce quanto raccontato da Andrea Sempio sullo scontrino consegnato ai carabinieri un anno dopo il delitto di Garlasco. L’indagato ha sempre riferito che quando fu ascoltato durante le SIT si allontanò due volte dalla caserma, la seconda per recuperare quel titolo d’acquisto. "Escludo categoricamente", riferisce Cassese, che considera "più verosimile" che fosse stato il padre a tornare a casa per recuperare il documento. Lo scontrino è quello di un parcheggio di Vigevano, in cui Sempio ha detto di essere stato la mattina del 13 agosto 2007, mentre si consumava l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Garlasco, l'ex colonnello Gennaro Cassese smentisce Andrea Sempio sullo scontrino, "mai uscito dalla caserma"L'ex colonnello Gennaro Cassese ha chiarito che Andrea Sempio non lasciò mai la caserma nel 2008 per recuperare uno scontrino, contrariamente a quanto sostenuto.

