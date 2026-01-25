Gare clandestine a tutta velocità per le strade di Genova | doppia denuncia

A Genova, sono state scoperti e denunciate due persone coinvolte in gare clandestine di velocità sulle strade cittadine. Le indagini della polizia locale hanno permesso di identificare i responsabili, evidenziando i rischi per la sicurezza pubblica. La questione delle corse illegali rappresenta un problema crescente che richiede attenzione e interventi mirati per tutelare cittadini e utenti della strada.

Gare clandestine a tutta velocità a Genova, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. Grazie alle indagini svolte dalla polizia locale, due persone sono state identificate e denunciate in violazione del Codice della Strada. Tutto è iniziato dopo un intervento nella zona della Foce, concluso.

