Gaia Gelsi travolta da un treno in stazione L' ipotesi da brividi | Non è stato un suicidio

Gaia Gelsi, 22 anni di Certaldo, è deceduta all’ospedale Careggi di Firenze, dopo essere stata investita da un treno alla stazione di Empoli il 20 gennaio. La giovane ha trascorso due giorni in ospedale prima di perdere la vita. L’incidente ha suscitato interrogativi e interrogazioni sulla dinamica e sulle cause dell’accaduto, con alcune ipotesi che escludono il suicidio.

Gaia Gelsi, 22enne di Certaldo (FI), è deceduta all’ospedale Careggi di Firenze dopo due giorni di agonia, a seguito di un grave incidente ferroviario avvenuto martedì 20 gennaio intorno alle 21 alla stazione di Empoli.La giovane, molto attiva nel volontariato presso la Misericordia di Certaldo, è stata travolta da un Frecciargento diretto a Firenze, treno ad alta velocità che non effettua fermata a Empoli. L’impatto, a circa 150 kmh sul binario 1, le ha causato gravi traumi, in particolare alla testa: sbalzata violentemente a terra, è stata soccorsa immediatamente ma le lesioni si sono rivelate fatali nonostante il trasferimento dal San Giuseppe di Empoli al Careggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Le indagini sull'incidente di Gaia Gelsi, volontaria di 22 anni di Certaldo, investita e deceduta a Empoli da un treno a 150 kmh, sono ancora in corso.

Si sono aperte le indagini sulla morte di Gaia Gelsi, la giovane volontaria di 22 anni di Certaldo investita da un treno a 150 kmh alla stazione di Empoli.

Gaia Gelsi, volontaria di 22 anni di Certaldo, è morta dopo essere stata travolta da un Frecciargento alla stazione di Empoli

Non ce l'ha fatta Gaia Gelsi, 22enne di Certaldo e volontaria della Misericordia, travolta martedì sera da un Frecciargento alla stazione di Empoli

