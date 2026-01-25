Gaia Gelsi investita e ucciso da un treno a 150 km h indagini in corso ad Empoli | Non è suicidio

Le indagini sull’incidente di Gaia Gelsi, volontaria di 22 anni di Certaldo, investita e deceduta a Empoli da un treno a 150 kmh, sono ancora in corso. Le autorità escludono l’ipotesi di suicidio e stanno analizzando le circostanze dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione e richiama l’attenzione sulla sicurezza nelle aree ferroviarie.

Gaia Gelsi, volontaria di 22 anni di Certaldo, è morta dopo essere stata travolta da un Frecciargento alla stazione di Empoli. La Polfer esclude il suicidio: le indagini continuano per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare le cause della tragedia.🔗 Leggi su Fanpage.it “Arriva il treno, spostati!”, Gaia travolta dal Frecciaargento a 150 km/h: morta a 22 anni ad EmpoliLa tragica morte di Gaia Gelsi, 22 anni di Certaldo, avvenuta a Empoli dopo essere stata investita da un treno Frecciarossa, ha suscitato grande dolore e riflessioni sulla sicurezza sui binari. Travolta dal Frecciargento a Empoli, muore a 22 anni: Gaia Gelsi non ce l’ha fatta dopo giorni di agoniaGaia Gelsi, 22 anni di Certaldo, è deceduta dopo essere stata investita da un treno a Empoli. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Investita da un treno Empoli, muore a 22 anni la certaldese Gaia Gelsi; Addio a Gaia, la 22enne originaria di Lucera morta dopo essere stata travolta da un treno; Gaia Gelsi, 22 anni, investita dal treno martedì a Empoli è deceduta; Travolta dal treno in corsa, Gaia è morta dopo due giorni di agonia: aveva 22 anni. Chi era Gaia Gelsi, la 22enne investita da un treno a Empoli: è morta dopo due giorni di agoniaGaia Gelsi, 22 anni, è morta dopo essere stata investita da un treno alla stazione di Empoli. Indagini in corso sulla dinamica ... tag24.it GAIA GELSI Travolta da un Frecciargento in transito: Gaia Gelsi muore a 22 anni dopo due giorni di agoniaTravolta da un Frecciargento in transito: Gaia Gelsi muore a 22 anni dopo due giorni di agonia. Certaldo in lutto EMPOLI – Non ce l’ha fatta Gaia Gelsi, la giovane di 22 anni rimasta gravemente ferita ... statoquotidiano.it Tragedia ferroviaria a Empoli: morta Gaia Gelsi, 22enne di Lucera https://shorturl.at/EKMuD - facebook.com facebook

