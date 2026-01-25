Gabriel Garko spiazza tutti a Verissimo | Mi sono sposato due anni fa

Gabriel Garko ha sorpreso il pubblico a Verissimo, rivelando di essersi sposato due anni fa in modo riservato. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, l’attore ha mostrato la fede, confermando il matrimonio celebrato in privato. La sua scelta di mantenere la privacy ha suscitato interesse e curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori, che ora attendono ulteriori dettagli sulla sua vita privata.

