Gabriel Garko si è sposato in gran segreto

Gabriel Garko ha svelato in un'intervista su Verissimo di essersi sposato in segreto due anni fa con Giorgio, un uomo sconosciuto al pubblico e lontano dal mondo dello spettacolo. La notizia, mantenuta riservata fino ad ora, mette in luce un aspetto privato della vita dell’attore che fino a ora era rimasto nascosto. Questa rivelazione apre una finestra sulla sua sfera personale, lontana dai riflettori e dai media.

A Verissimo Gabriel Garko ha annunciato che due anni fa, in gran segreto, si è sposato con Giorgio: uomo sconosciuto dal mondo dello spettacolo Oggi a Verissimo è stato ospite Gabriel Garko per presentare la nuova fiction di cui è protagonista, Colpa dei sensi, insieme ad Anna Safroncik. Ma quando Silvia Toffanin gli ha chiesto dell’amore nessuno si sarebbe aspettato che l’attore avrebbe fatto questo tipo di annuncio: si è sposato in gran segreto. L’uomo, di cui non si conosce l’identità, poiché non appartiene al mondo dello spettacolo, è Giorgio, e i due stanno insieme da quattro anni. Garko, davanti una Toffanin stupita, ha rivelato che si sono sposati in gran segreto, davanti ai testimoni, cercando di non diffondere la notizia poiché non voleva che questa storia diventasse gossip. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Gabriel Garko si è sposato nel 2024: il matrimonio segreto con GiorgioNel 2024, Gabriel Garko ha annunciato di aver contratto matrimonio con Giorgio, suo compagno di lunga data, in modo riservato.

Gabriel Garko si è sposato in segreto: la rivelazione a Verissimo che spiazza Silvia ToffaninGabriel Garko ha annunciato in modo inaspettato il suo matrimonio con Giorgio durante l'intervista a Verissimo.

