Nel match di Futsal a Sant’Agata, Montale interrompe la sua serie positiva con una sconfitta contro Sassuolo, che si impone con cinque reti. Nel frattempo, il Modena Cavezzo, in Serie A2, osserva il turno di riposo e mantiene il quinto posto, nonostante la sconfitta a Jesi. L’attenzione si sposta ora sui tornei regionali e provinciali, dove si svolgono incontri importanti per le squadre locali.

Col Modena Cavezzo fermo per il turno di riposo in Serie A2 (i gialloblù sono rimasti comunque al 5° posto per il ko di Jesi), riflettori sui tornei regionali e provinciali. In Serie C1 (3^ di ritorno) si ferma a 8 gare la serie utile del Montale battuto 4-2 in casa dal Guastalla terz’ultimo. In C2 (3^ di ritorno) sorride il Sassuolo che ipoteca la salvezza (+8 sui playout) sbancando 5-0 Sant’Agata grazie ai gol di Guarini (2), Gazzadi, Yushi e Paltrinieri. Troppo Crevalcore per il Nonantola: 10-2 in casa dalla capolista (gol di Govoni e Rossano), mentre l’Emilia Futsal stecca lo scontro playoff in casa con la Virtus Correggio che mette la freccia col 4-2 (reti giallonere di Mazzini e Boccia). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Futsal. Montale, si ferma la striscia. Cinquina Sassuolo a Sant’Agata

Leggi anche: Criticità della Strada Provinciale SP 122 Sant’Agata – Durazzano: la ferma protesta del Sindaco Lina Grasso

‘Sferruzzando’, e Sant’Agata si coloraNel cuore di Sant’Agata, il tradizionale appuntamento di “Sferruzzando” trasforma il paesaggio con coperte e decorazioni realizzate a mano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Futsal. Montale, si ferma la striscia. Cinquina Sassuolo a Sant’AgataCol Modena Cavezzo fermo per il turno di riposo in Serie A2 (i gialloblù sono rimasti comunque al 5° posto per il ko di Jesi), riflettori sui tornei regionali e provinciali. In Serie C1 (3^ di ritorno ... sport.quotidiano.net

SERIE C1 - 13ª giornata di campionato Aposa Bologna FCD 3 - 10 Montale Football Five Caselli Gardini #aposabolognafcd #wearefutsal #seriec1futsal - facebook.com facebook