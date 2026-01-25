Furti al cimitero | rubate borchie di ottone dalle lapidi

Recentemente, nel cimitero di Latina, sono state segnalate alcune furti di borchie di ottone da diverse lapidi. Un episodio che ha suscitato preoccupazione tra i visitatori e le famiglie, evidenziando la necessità di maggiori controlli e attenzione per garantire la sicurezza e il rispetto dei luoghi di culto.

Borchie di ottone rubate dalle lapidi. E' quanto accaduto nei giorni scorsi al cimitero di Latina, dove alcune lapidi sono state trovare depredate. La situazione è stata segnalata dall'Associazione italiana familiari e vittime della strada, che esprime indignazione per un gesto vile e.

