Ecco le anticipazioni sulla puntata di questa sera di Fuori dal Coro, in onda domenica 25 gennaio 2026 su Rete 4. Il programma, condotto da Mario Giordano, affronta temi di attualità e approfondimenti con ospiti diversi. Di seguito, le informazioni sui temi trattati e sui partecipanti previsti per questa sera.

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 25 gennaio 2026. Questa sera, domenica 25 gennaio 2026, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal Coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 25 gennaio 2026. Le anticipazioni e gli ospiti di stasera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 25 gennaio 2026

Leggi anche: Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 11 gennaio 2026

Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 18 gennaio 2026Stasera, domenica 18 gennaio 2026, va in onda su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il talk show condotto da Mario Giordano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Programmi TV 18 gennaio 2026: cosa vedere stasera; Santo Rosario del 18 gennaio alle 18 su TV 2000: in diretta da Lourdes; Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 18 gennaio 2026 - TPI; A Fuori dal Coro l’infermiera aggredita e violentata a Gallarate.

Fuori dal Coro riparte con l’omicidio di Aurora Livoli e la strage di Crans-MontanaFuori dal Coro: Mario Giordano torna con nuove inchieste sui casi di Crans-Montana e sull'omicidio di Aurora Livoli. Le anticipazioni ... davidemaggio.it

Fuori dal coro, stasera su Rete 4: legittima difesa, presunte truffe Asl e la testimonianza dell’infermiera aggreditaStasera in prima serata su Retequattro torna Fuori dal coro con Mario Giordano, che dedica la nuova puntata a temi forti e di grande attualità. Al centro del dibattito ci sarà nuovamente la legittima ... corrieredellumbria.it

Giuseppe Barile — Ceramista fuori dal coro Fornace Alba Docilia · Via Stefano Grosso, 24 · Albissola Marina Fino al 1 marzo 2026 Scopri tutti gli appuntamenti di Albissola M. visitalbissola.com #giuseppebarile #FornaceAlbaDocilia #muda #albissolama x.com

Fuori dal Coro - facebook.com facebook