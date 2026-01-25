Un fulmine ha colpito oggi nei pressi di Plaza do Cruzeiro a Brasilia, durante un corteo pro-Bolsonaro. L’incidente ha coinvolto 72 persone, di cui 8 in condizioni gravi. L'evento ha interrotto bruscamente la manifestazione, evidenziando le conseguenze imprevedibili di un evento atmosferico improvviso. Le autorità stanno monitorando la situazione e le condizioni dei feriti.

Un fulmine si è abbattuto oggi nei pressi di Plaza do Cruzeiro a Brasilia, interrompendo drammaticamente una manifestazione organizzata per chiedere la liberazione dell’ex presidente Jair Bolsonaro. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi, che hanno dovuto assistere 72 persone coinvolte nell’evento. Secondo il Corpo dei Vigili del Fuoco, che ha dispiegato 25 veicoli sul posto, 42 manifestanti sono stati trattati in loco e risultano coscienti. Tuttavia, 30 persone sono state trasferite d’urgenza negli ospedali della capitale, tra queste, otto versano in condizioni instabili. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Fulmine sul corteo pro-Bolsonaro a Brasilia, 72 persone colpite: 8 sono gravi

Argomenti discussi: Fulmine sul corteo pro-Bolsonaro, 72 feriti a Brasilia; Fulmine sul corteo pro-Bolsonaro a Brasilia, 72 persone colpite; Fulmine su corteo pro-Bolsonaro a Brasilia, 89 feriti; Frana tra Vesima e Arenzano, Aurelia bloccata in entrambe le direzioni.

