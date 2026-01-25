Franzoni e la chat con Sinner su Instagram | Ricevere messaggi così da uno come lui… ho detto | cavolo

Giovanni Franzoni, giovane promessa dello sci italiano, ha condiviso un momento speciale attraverso una chat su Instagram con il tennista Sinner. In un’intervista, Franzoni ha raccontato di aver ricevuto messaggi da lui, manifestando sorpresa e gratitudine. Questo scambio tra due atleti di discipline diverse evidenzia il rapporto di amicizia e rispetto reciproco, sottolineando l’importanza di connessioni autentiche nel mondo dello sport.

Giovanni Franzoni è la nuova stella dello sci italiano. In un'intervista ha parlato della sua amicizia con Sinner. Si sono sfidati da bambini, ora chattano sui social: "Jannik è una persona spontanea, mi ha dato il suo numero".🔗 Leggi su Fanpage.it

