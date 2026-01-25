Frank difende la prestazione del Tottenham dopo un pareggio frustrante

Il Tottenham ha ottenuto un pareggio che ha lasciato delusi i tifosi, sollevando discussioni sulla prestazione della squadra. Nonostante le critiche, Frank ha difeso l’impegno dei suoi giocatori, sottolineando gli aspetti positivi della partita. Questo risultato rappresenta un punto di riflessione per il club, che mira a migliorare nelle prossime gare. Di seguito, un’analisi obiettiva sulla partita e le possibili implicazioni per il cammino del Tottenham.

2026-01-24 20:52:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Tottenham potrebbe rivendicare solo una parte del bottino contro i Clarets. Thomas Frank ha difeso la prestazione del Tottenham contro il Burnley dopo che avevano avuto bisogno di un gol nel finale di Cristian Romero per salvare un pareggio per 2-2 a Turf Moor. Dopo aver allentato parte della pressione su Frank con una vittoria sul Borussia Dortmund in Champions League a metà settimana, è stata una storia familiare per il Tottenham in Premier League che ha sopportato più frustrazione.

