Frana sull' Aurelia viabilità interrotta

Una frana ha interessato l'Aurelia subito dopo la galleria del Pizzo ad Arenzano, in direzione Genova. La strada è attualmente interdetta al traffico, più o meno di fronte al ristorante ‘La Kascia’. La zona è sotto monitoraggio e si attendono interventi di messa in sicurezza. Si consiglia agli automobilisti di valutare percorsi alternativi e di prestare attenzione alle eventuali segnalazioni delle autorità.

Viabilità interrotta sull'Aurelia subito dopo la galleria del Pizzo ad Arenzano (circa 200 metri dopo andando in direzione Genova), più o meno di fronte al ristorante ‘La Kascia’. Intorno alle ore 20:10 di domenica 25 gennaio 2026 alcuni massi sono finiti sulla carreggiata e la strada è stata chiusa. Al momento, quindi, l'unica alternativa per chi deve spostarsi, è l'autostrada. Il cedimento è avvenuto nella zona coinvolta dalla famosa frana del 2016, in quel caso però era avvenuta prima della galleria del Pizzo, sempre arrivando da Arenzano. Dalle prime informazioni potrebbe aver ceduto una delle reti paramassi, ma sono in corso accertamenti.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Maltempo in Liguria: allagamenti nel Genovese, frana sull’Aurelia

Genova, grossa frana sull’Aurelia dopo la galleria del PizzoUna frana significativa si è verificata questa sera sull’Aurelia, tra Arenzano e l’ingresso di Genova, all’altezza della galleria del Pizzo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Frana ad Arenzano, massi sulla strada: Aurelia bloccataUna frana si è verificata nella serata lungo l'Aurelia ad Arenzano nella zona della galleria Pizzo. I massi sono finiti lungo il manto stradale e hanno bloccato la viabilità. L'unica alternativa è ... primocanale.it

Frana sull'Aurelia, viabilità interrottaViabilità interrotta sull'Aurelia all'altezza della galleria dei Pizzo ad Arenzano. Intorno alle ore 20:10 alcuni massi sono finiti sulla carreggiata e, come informa anche il Comune di Genova ... genovatoday.it

Piogge torrenziali in Indonesia, frana sull'isola di Giava: almeno 9 morti e 80 dispersi, il maltempo complica i soccorsi - facebook.com facebook

Le terribili immagini della frana sull'isola di #Giava x.com