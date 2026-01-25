Fragili e soli Un’oasi verde per la socialità

A Bolgiano nasce il primo Giardino terapeutico, uno spazio pubblico pensato per favorire la socialità e il benessere di persone fragili e sole. Non si tratta di una struttura sanitaria, ma di un ambiente aperto, progettato per offrire un luogo di incontro e tranquillità, integrando natura e attenzione alle esigenze di chi vive momenti di vulnerabilità.

A Bolgiano prende forma il primo Giardino terapeutico. Non una struttura sanitaria né uno spazio "speciale", ma un luogo pubblico progettato a partire dalle fragilità. È questa l'idea alla base del Giardino terapeutico che l'amministrazione comunale intende realizzare a Bolgiano, nel cortile dell'ex Scuola Rossa, avviando una riflessione più ampia sul futuro della città e sulle trasformazioni demografiche in corso. San Donato, come molte realtà italiane, sta infatti progressivamente invecchiando: aumentano gli anziani, crescono le situazioni di fragilità, legate in particolare alle demenze, alla disabilità e alla solitudine, così come il carico che grava sui caregiver.

