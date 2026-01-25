Forza Italia Forlì in trasferta a Milano per partecipare alla kermesse nazionale del partito Più libertà più crescita

Da forlitoday.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 gennaio, una delegazione di Forza Italia Forlì ha partecipato a Milano alla manifestazione nazionale “Più libertà, più crescita”. L’evento ha commemorato i 32 anni dalla candidatura di Silvio Berlusconi e ha rappresentato un’occasione per avviare ufficialmente la campagna per il sì. L’incontro ha riunito esponenti del partito per confrontarsi sui temi della libertà e dello sviluppo, rafforzando l’impegno politico a livello nazionale.

La delegazione, guidata dalla deputata e coordinatrice regionale per l’Emilia-Romagna Rosaria Tassinari, ha partecipato ai lavori dell'assemblea, aperta dal segretario del partito e vicepremier Antonio Tajani Riforma della magistratura, avvocati e Forza Italia uniti per il "Sì". Tassinari (FI): "Tanti cittadini desiderosi di confrontarsi" Parata di vip per dare inizio al 2026: Nek festeggia il compleanno, Matano e Nancy Brilli scelgono il benessere dei fanghi L'uomo che ha messo i forlivesi in tuta: "Sono stato il primo in Italia a far muovere gli adulti, una vera rivoluzione culturale"🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Forza Italia, Rosaria Tassinari: “I dati del tesseramento confermano un momento di crescita del partito”

Occhiuto: "Forza Italia galleggia, vorrei un partito più aperto, aria fresca e nuove energie"In un contesto politico in evoluzione, Occhiuto sottolinea la volontà di rinnovare Forza Italia, auspicando un partito più aperto, con aria fresca e nuove energie.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Soddisfazione di Forza Italia per l’ingresso di Forlì nella top ten della candidate a Capitale della cultura; Capitale della cultura, Forza Italia: Un progetto coraggioso e condiviso; Daria Catapano nuova coordinatrice comunale di Forza Italia; Forza Italia Bertinoro, Daria Catapano nominata nuova coordinatrice comunale.

forza italia forlì in‘Sentieri della bellezza’: esultano Legacoop, Cna e Forza ItaliaLa candidatura di Forlì-Cesena tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 viene accolta ... msn.com

Forza Italia dice no alle auto in piazza a ForlìForlì, 17 novembre 2025 - La maggioranza si spacca sul tema delle auto in piazza, un'idea lanciata dalla Lega che continua a far discutere.Consentirlo - commenta Joseph Catalano, responsabile ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.