Forza Italia Forlì in trasferta a Milano per partecipare alla kermesse nazionale del partito Più libertà più crescita

Il 25 gennaio, una delegazione di Forza Italia Forlì ha partecipato a Milano alla manifestazione nazionale “Più libertà, più crescita”. L’evento ha commemorato i 32 anni dalla candidatura di Silvio Berlusconi e ha rappresentato un’occasione per avviare ufficialmente la campagna per il sì. L’incontro ha riunito esponenti del partito per confrontarsi sui temi della libertà e dello sviluppo, rafforzando l’impegno politico a livello nazionale.

La delegazione, guidata dalla deputata e coordinatrice regionale per l'Emilia-Romagna Rosaria Tassinari, ha partecipato ai lavori dell'assemblea, aperta dal segretario del partito e vicepremier Antonio Tajani

