Forza di sicurezza per Gaza Italia ’arruolata’ dagli Usa E il governo apre sul Board of Peace

L’Italia ha annunciato la sua partecipazione alla Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF) per Gaza, su richiesta degli Stati Uniti. Il governo italiano ha deciso di aderire come socio fondatore, nell’ambito del piano di pace statunitense per monitorare la situazione nella regione. La decisione si inserisce nel contesto di un impegno internazionale volto a favorire la stabilità e la gestione del conflitto.

Niente di nuovo sotto il sole se l’Italia, come richiesto dagli Stati Uniti prenderà parte, da socio fondatore, alla Forza Internazionale di Stabilizzazione (Isf) per Gaza, il contingente concepito nell’ambito del piano di pace statunitense per monitorare la situazione nell’ambito della Fase 2. A Gaza si spara ancora, ma la speranza è che le armi presto tacciano per sempre. EDITORS NOTE: Graphic content TOPSHOT - Palestinian Hadeel al-Zawarah (front), 33, mother of Salman, 13-years-old is comforted by Asma al-Zawarah, 37, mother of 15-year-old, Mohammed, as they both grieve over the bodies of their sons killed in an Israeli drone strike, at the morgue of the al-Shifa Hospital in Gaza City, on January 24, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Forza di sicurezza per Gaza, Italia ’arruolata’ dagli Usa. E il governo apre sul Board of Peace Gli Usa vogliono l'Italia nel Board of Peace per Gaza: "Addestri le forze di polizia"Gli Stati Uniti hanno invitato l’Italia a partecipare come membro fondatore alla Forza Internazionale di Stabilizzazione (ISF) per Gaza, chiedendo di contribuire con l’addestramento delle forze di polizia locali. Leggi anche: Gaza, ONU autorizza forza di 30mila uomini: Trump presiederà il Board of Peace; Russia e Cina si astengono, Hamas respinge Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Gli Usa chiedono all’Italia di essere membro fondatore della forza di sicurezza a Gaza; Sicurezza preventiva e attacco differenziale ai diritti nelle nuove norme del governo; Gli Stati Uniti all'Italia: 'Aderisca alla forza di sicurezza a Gaza'; Media: Gli Usa hanno chiesto all’Italia di entrare nella forza di sicurezza di Gaza come fondatore. Gli Usa chiedono all’Italia di essere membro fondatore della forza di sicurezza a GazaLa proposta è stata presentata a Palazzo Chigi e alla Farnesina, ma la decisione non è stata ancora presa, mentre restano aperte le questioni legate alla governance del piano e al quadro multilaterale ... ilsole24ore.com Gli Stati Uniti all'Italia: 'Aderisca alla forza di sicurezza a Gaza'In base alla proposta l'Italia non contribuirebbe con truppe. Sarebbe invece sufficiente un impegno ad addestrare la futura forza di polizia di Gaza, con il contributo dell'Italia derivante dalla sua ... ansa.it Sicurezza a Varese, l'assessore Raffaele Catalano: «Il segretario di Forza Italia Leggio ha ragione, mancano agenti e carabinieri. Ma è il Governo, di cui il suo partito fa parte, che deve fare concorsi e assunzioni». - facebook.com facebook L’ipotesi che il corpo paramilitare americano ICE - la milizia responsabile dell’omicidio di Renee Nicole Good a #Minneapolis e di una serie interminabile di atti di brutalità - “collabori” con le nostre forze dell’ordine per la sicurezza delle Olimpiadi #MilanoCorti x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.