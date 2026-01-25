Forti nevicate nel Bellunese | accumuli fino a 35 cm strade chiuse e auto e pullman bloccati

Nel Bellunese, sono state registrate intense nevicate con accumuli fino a 35 cm, principalmente oltre gli 800 metri di quota. La neve ha causato chiusure stradali e blocchi di auto e pullman nella zona alta del territorio. Le condizioni meteorologiche continuano a influenzare la viabilità e le attività locali, richiedendo attenzione e precauzione da parte degli utenti della strada.

Neve fresca in abbondanza è caduta un po' ovunque oltre gli 800 metri di quota interessando in particolare la parte alta del territorio Bellunese con accumuli molto significativi. Durante l'Epifania, diverse zone della provincia di Perugia hanno affrontato problemi legati alla neve, con strade chiuse e automobilisti bloccati. Nevicate abbondanti su Dolomiti e Prealpi, dichiarato lo stato di attenzione e disagi alla circolazione nel Bellunese. Mezzo metro di neve oltre i 2mila metri e sulle quote medie. L'allerta della protezione civile attiva fino alle 6 del mattino del 26 gennaio. Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile; in arrivo Piogge, Nevicate e Venti forti.

