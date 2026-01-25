Forti nevicate nel Bellunese accumuli fino a 35 centimetri | strade chiuse e mezzi bloccati

Nel Bellunese, le recenti nevicate hanno portato accumuli fino a 35 centimetri, causando chiusure stradali e blocchi dei mezzi di trasporto. La regione si trova di nuovo sotto una significativa copertura nevosa, tipica delle condizioni invernali delle Alpi orientali. La situazione richiede attenzione e prudenza per chi si trova nelle zone interessate.

Torna la neve abbondante sulle Alpi orientali e il Bellunese si risveglia sotto una coltre bianca con accumuli fino a 35 centimetri. Dalla mattinata odierna precipitazioni intense hanno interessato gran parte del territorio, causando pesanti ripercussioni sulla viabilità, con auto e pullman bloccati e diverse strade chiuse. I primi fiocchi erano comparsi già nella giornata di ieri, ma è nelle ultime ore che le nevicate si sono fatte più consistenti, restituendo al paesaggio un aspetto pienamente invernale. Neve oltre gli 800 metri e disagi alla circolazione. La neve fresca è caduta in modo diffuso oltre gli 800 metri di quota, colpendo soprattutto la parte alta del Bellunese, dove si registrano gli accumuli più importanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

