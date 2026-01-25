Fornaci frana l’argine del Rio Diecine Fragilità del territorio ignorata

Una frana si è verificata questa mattina nelle Fornaci, lungo il Rio Diecine, ai piedi del Serpentone. L’evento evidenzia la vulnerabilità del territorio, spesso trascurata. La situazione ha suscitato preoccupazione tra residenti e autorità locali, che monitorano attentamente l’area per valutare eventuali interventi di messa in sicurezza. La fragilità del territorio rappresenta una questione importante da affrontare per prevenire futuri eventi simili.

Pistoia, 25 gennaio 2026 – Preoccupazione alle Fornaci dove stamani, 25 gennaio, si è verificata una grossa frana ai piedi del Serpentone, in via Gentile, lungo il Rio Diecine. A dare l’allarme sulla “fragilità del territorio più volte ignorata” è il consigliere del Pd Paolo Tosi, che in una nota scrive: “Le prime avvisaglie risalivano a circa due mesi fa, con i primi cedimenti di una parte dell’argine. Stamattina la situazione è precipitata, assumendo dimensioni preoccupanti e provocando forte allarme tra i residenti ”. "Da tempo – prosegue il consigliere – avevo segnalato il pessimo stato della strada sovrastante, senza che venisse effettuato alcun intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

