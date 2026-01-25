ForliMusica per la ‘Memoria’ con Dindo

ForliMusica torna nel 2026 con un appuntamento dedicato alla memoria. Martedì 27, nell’abbazia di San Mercuriale alle ore 21, si terrà il concerto ‘Metamorphosen’, in occasione della giornata della Shoah. L’evento propone un momento di riflessione attraverso la musica, collegando il valore storico e culturale di questo giorno a un’esecuzione di alto livello.

La rassegna di ForlìMusica riparte nel segno della Memoria. Il primo appuntamento del 2026 è in calendario martedì 27, giornata in ricordo della Shoah, alle ore 21, nell’abbazia di San Mercuriale, con ’ Metamorphosen ’, concerto pensato per legare la riflessione storica a una proposta musicale di grande spessore. A guidare l’orchestra di ForlìMusica sarà Enrico Dindo, protagonista della serata anche come violoncello solista. Musicista di fama internazionale, l’artista ha segnato per oltre vent’anni la vita dell’Orchestra da camera I Solisti di Pavia, prestigioso ensemble da lui fondato, ed è stato direttore musicale della Hrt Symphony Orchestra di Zagabria oltre che responsabile artistico dell’Accademia Filarmonica Romana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

