Forlì crolla in modo indifendibile Perde partita e differenza canestri

Forlì subisce una pesante sconfitta contro WeGreenIt Milano, perdendo sia la partita che la differenza canestri. La squadra non è riuscita a mantenere il ritmo e ha mostrato difficoltà in fase offensiva e difensiva. Questo risultato evidenzia alcune lacune da affrontare per migliorare le prestazioni future. La partita si è conclusa con il punteggio di 99-81, confermando il divario tra le due squadre.

