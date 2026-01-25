Forlì crolla in modo indifendibile Perde partita e differenza canestri
Forlì subisce una pesante sconfitta contro WeGreenIt Milano, perdendo sia la partita che la differenza canestri. La squadra non è riuscita a mantenere il ritmo e ha mostrato difficoltà in fase offensiva e difensiva. Questo risultato evidenzia alcune lacune da affrontare per migliorare le prestazioni future. La partita si è conclusa con il punteggio di 99-81, confermando il divario tra le due squadre.
WEGREENIT MILANO 99 UNIEURO FORLÌ 81 WEGREENIT URANIA MILANO: Taylor 21 (812, 05), Rossi n.e. Gentile 11 (510), Amato 6 (01, 13), Lupusor 15 (33, 36), Rashed, D’Almeida 14 (44), Bracale n.e. Morse 4 (25), Cavallero 25 (813, 23), Morgillo, Sabatini 3 (11 da tre). All.: Cardani. UNIEURO FORLÌ: Gazzotti, Tavernelli 5 (12, 02), Gaspardo 17 (28, 24), Masciadri 8 (11, 22), Berluti n.e. Aradori 2 (12, 02), Harper 13 (37, 13), Stephens 18 (912), Pinza (01, 02), Pepe 18 (44, 24). All.: Marino. Arbitri: De Biase, Cassinadri, Giovagnini. Parziali: 25-19, 51-47, 79-67. Note – T2: Milano 3048 (63%), Forlì 2137 (57%); T3: Milano 718 (39%), Forlì 719 (37%); TL: Milano 1824 (75%), Forlì 1826 (69%). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
BASKET - Dopo una buona partenza, Forlì ricuce per due volte, ma in 2'38'', alla fine del terzo quarto, incassa il break che sposta gli equilibri e nell'ultimo quarto i meneghini giocano sul velluto. - facebook.com facebook
