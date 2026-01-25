A Forino, in provincia di Avellino, si è verificato il crollo di una palazzina disabitata in via Guglielmo Marconi. L'evento, che ha causato un forte boato, ha suscitato preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente, non si registrano feriti. La vicenda sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità per chiarire le cause dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione nella giornata odierna a Forino, in provincia di Avellino, dove una palazzina disabitata è improvvisamente crollata in via Guglielmo Marconi. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, richiamati da un forte boato e da una nube di polvere che si è sollevata al momento del cedimento. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco di Avellino, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni di verifica. Le cause del crollo sono attualmente in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Forino, crolla una palazzina disabitata: il boato spaventa il paese

